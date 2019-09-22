Боксер із Росії виразив готовність до бою з Ломаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Російський боксер Петро Петров заявив, що хоче провести бій проти одного з топ-боксерів дивізіону, повідомляє УНН з посиланням на World Boxing News.
"Я до сих пір один з кращих бійців легкого дивізіону в світі. Я бачу, що Девін Хейні завоював звання "тимчасового" чемпіона. Я думаю, у нас з ним вийшло би відмінне протистояння. Однак я хочу битися і з іншими серйозними суперниками. Гарсія, Ломаченко - я готовий до боїв з ними", - заявив Петров.
Варто відзначити, що 36-рінчий росіянин сьогодні здобув 41 перемогу, цього разу нокаутом у другому раунді над американцем Дедріком Беллом в Онтаріо при 8 поразках.