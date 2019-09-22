Боксер из России выразил готовность к бою с Ломаченко

"Я до сих пор один из лучших бойцов легкого дивизиона в мире. Я вижу, что Девин Хейни завоевал звание "временного" чемпиона. Я думаю, у нас с ним получилось бы отличное противостояние. Однако я хочу драться и с другими серьезными соперниками. Гарсия , Ломаченко - я готов к боям с ними", - заявил Петров.

Стоит отметить, что 36-ринчий россиянин сегодня получил 41 победу, на этот раз нокаутом во втором раунде над американцем Дедрик Беллом в Онтарио при 8 поражениях.