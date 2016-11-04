Boeing представив модель винищувача шостого покоління
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Американський авіаконцерн Boeing представив модель винищувача шостого покоління, повідомляє УНН з посиланням на Aviation Week.
Важливим моментом є наявність у літака кабіни пілота. У планах американського авіаконцерну створити літаки як пілотовані, так і безпілотні варіанти нової моделі.
Як повідомляють розробники авіаконцерну, літак буде виконуватися без хвостової частини і буде здатний розвивати надзвукову швидкість. Також зазначається, що розроблена модель буде винищувачем-бомбардувальником, а не просто винищувачем.
Нагадаємо, у компанії Airbus представили концепт летючого таксі.