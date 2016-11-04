Boeing представил модель истребителя шестого поколения

Важным моментом является наличие у самолета кабины пилота. В планах американского авиаконцерна создать самолеты как пилотируемые, так и беспилотные варианты новой модели.

Как сообщают разработчики авиаконцерна, самолет будет выполняться без хвостовой части и будет способен развивать сверхзвуковую скорость. Также отмечается, что разработанная модель будет истребителем-бомбардировщиком, а не просто истребителем.

Напомним, в компании Airbus представили концепт летающего такси.