Boeing представил модель истребителя шестого поколения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Американский авиаконцерн Boeing представил модель истребителя шестого поколения, сообщает УНН со ссылкой на Aviation Week.
Важным моментом является наличие у самолета кабины пилота. В планах американского авиаконцерна создать самолеты как пилотируемые, так и беспилотные варианты новой модели.
Как сообщают разработчики авиаконцерна, самолет будет выполняться без хвостовой части и будет способен развивать сверхзвуковую скорость. Также отмечается, что разработанная модель будет истребителем-бомбардировщиком, а не просто истребителем.
Напомним, в компании Airbus представили концепт летающего такси.