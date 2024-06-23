Близько сотні бойових зіткнень за добу: у Генштабі повідомили про ситуацію на фронті
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу на лінії фронту відбулося близько сотні бойових зіткнень, причому найбільшінтенсивні бої йдуть на Куп'янському і Покровському напрямках.
Ворог продовжує прикладати основні зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках. Цієї доби кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту збільшилась вже до 96. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Куп’янському напрямку ситуація напружена - на цей час маємо дев’ять бойових зіткнень неподалік п’яти різних населених пунктів. Бої у двох локаціях, біля Синьківки і Стельмахівки, ще продовжуються.
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На Лиманському напрямку, у Серебрянському лісі та біля Макіївки, точаться три боєзіткнення. Ще чотири ворожих атаки сьогодні вже відбито.
Підтверджені сумарні втрати ворога на Куп’янському та Лиманському напрямках в особовому складі на цей час становлять 167 осіб вбитими та пораненими. Ще кілька загарбників потрапили у полон. Знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, чотири автомобіля та 79 ворожих БпЛА. Дві артсистеми, три ББМ та два авто окупантів пошкоджено.
На Сіверському напрямку пообіді російські терористи скинули по дві авіабомби в райони Серебрянки та Спірного.
На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до п’яти. Атаки відбито. Ситуація контрольована.
На Покровському напрямку тривають дев’ять боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Сокола, Воздвиженки та Євгенівки. Ще 29 атак на напрямку вже завершились. Ворог зазнає втрат у живій силі: безповоротні - 137, санітарні – 154. Також, близько півдесятка російських окупантів здалися в полон. Окрім того, наші воїни знищили три танки та ще стільки ж - пошкодили. Загальна інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється.
На Курахівському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Всі ворожі атаки зупинено. Також російськи терористи завдали авіаударів – били КАБами у райони Курахівської ТЕС, самого Курахового і Красногорівки, а некерованими авіаракетами – біля Костянтинівки.
Близько 8 ударних бригад рф протистоять Силам оборони на Покровському та Курахівському напрямках - Волошин20.06.24, 13:45 • 20651 перегляд
На Придніпровському напрямку успішно відбито п’ять спроб загарбників витіснити наших військових з позицій на лівобережжі річки Дніпро.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.