Кількість обстрілів на Куп’янському напрямку зросла
Київ • УНН
За словами голови Куп'янської облдержадміністрації, інтенсивність обстрілів значно зросла - до 500 обстрілів на добу, що майже вдвічі більше, ніж у попередні дні.
Інтенсивність обстрілів на Куп’янщині значно зросла, досягнувши 500 обстрілів на добу, що майже вдвічі більше порівняно з попередніми днями. Про це заявив голова Купʼянської РДА Андрій Канашевич в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Збільшилась кількість обстрілів і якщо раніше вона сягала 200-250, то за останні дні ця цифра досягає 500 обстрілів на добу. Ситуація, дійсно напружена, ворог штурмує та постійно шукає якісь прогалини в нашій обороні, щоб мати якийсь успіх", - зазначив Канашевич.
Він зазначає, що ЗСУ стримують росіян та дають гідну відсіч.
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