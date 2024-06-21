Интенсивность обстрелов на Купянщине значительно возросла, достигнув 500 обстрелов в сутки, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущими днями. Об этом заявил глава Купянской РГА Андрей Канашевич в эфире телемарафона, передает УНН.

"Увеличилось количество обстрелов и если раньше она достигала 200-250, то за последние дни эта цифра достигает 500 обстрелов в сутки. Ситуация, действительно напряженная, враг штурмует и постоянно ищет какие - то пробелы в нашей обороне, чтобы иметь какой-то успех", - отметил Канашевич.

Он отмечает, что ВСУ сдерживают россиян и дают достойный отпор.

Напомним

Украинские военные сломали планы врага, заставив россию перебрасывать резервы с других чувствительных направлений из-за значительных потерь на северную границу, в Волчанск.