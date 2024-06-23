Враг продолжает прикладывать основные усилия на Купянском и Покровском направлениях. В эти сутки количество боевых столкновений на всей линии фронта увеличилось уже до 96. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении ситуация напряженная-На данный момент имеем девять боевых столкновений неподалеку пяти разных населенных пунктов. Бои в двух локациях, возле Сеньковки и Стельмаховки, еще продолжаются.

Количество обстрелов на Купянском направлении возросло

На Лиманском направлении, в Серебрянском лесу и возле Макеевки, идут три боестолкновения. Еще четыре вражеских атаки сегодня уже отбиты.

Подтвержденные суммарные потери врага на Купянском и Лиманском направлениях в личном составе в настоящее время составляют 167 человек убитыми и ранеными. Еще несколько захватчиков попали в плен. Уничтожены танк, пушка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и 79 вражеских БпЛА. Две артсистемы, три ББМ и два авто оккупантов повреждены.

На Северском направлении после обеда российские террористы сбросили по две авиабомбы в районы Серебрянки и спорного.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до пяти. Атаки отбиты. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении продолжаются девять боестолкновений в районах Новоалександровки, Сокола, Воздвиженки и Евгеньевки. Еще 29 атак на направлении уже завершились. Враг несет потери в живой силе: безвозвратные – 137, санитарные-154. также, около полдюжины российских оккупантов сдались в плен. Кроме того, наши воины уничтожили три танка и еще столько же - повредили. Общая информация по пораженной военной технике уточняется.

На Кураховском направлении общее количество боестолкновений возросло до восьми. Все вражеские атаки остановлены. Также русские террористы нанесли авиаудары-били УАБами в районы Кураховской ТЭС, самого Курахово и Красногоровки, а неуправляемыми авиаракетами – возле Константиновки.

Около 8 ударных бригад рф противостоят Силам обороны на Покровском и Кураховском направлениях - Волошин

На Приднепровском направлении успешно отбиты пять попыток захватчиков вытеснить наших военных с позиций на левобережье реки Днепр.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.