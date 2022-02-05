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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 34727 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Bloomberg випадково опублікувала статтю про масштабне вторгнення Росії на Україну

Bloomberg випадково опублікувала статтю про масштабне вторгнення Росії на Україну

Київ • УНН

 • 37657 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сайт фінансових новин випадково повідомив, що Росія вторглася в Україну із заголовком на своїй домашній сторінці “Наживо: Росія вторгається в Україну”. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New Yourk Post.

Цитата

«Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і один із цих заголовків був випадково опублікований сьогодні близько 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом) на нашому веб-сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку», – прокоментував представник Bloomberg News.

Користувачам, які натиснули на заголовок, який був доступним в той час, показало помилкою.

Зголом речник Bloomberg News додав, що заголовок видалено, а причину його на сайті розслідують.

Додамо

Росія вирішила припинити супутникове та інше мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle.

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