Bloomberg випадково опублікувала статтю про масштабне вторгнення Росії на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сайт фінансових новин випадково повідомив, що Росія вторглася в Україну із заголовком на своїй домашній сторінці “Наживо: Росія вторгається в Україну”. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New Yourk Post.
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«Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і один із цих заголовків був випадково опублікований сьогодні близько 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом) на нашому веб-сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку», – прокоментував представник Bloomberg News.
Користувачам, які натиснули на заголовок, який був доступним в той час, показало помилкою.
Зголом речник Bloomberg News додав, що заголовок видалено, а причину його на сайті розслідують.
Додамо
Росія вирішила припинити супутникове та інше мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle.