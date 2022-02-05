Bloomberg случайно опубликовала статью о масштабном вторжении России на Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сайт финансовых новостей случайно сообщил, что Россия вторглась в Украину с заголовком на своей домашней странице “Прямой эфир: Россия вторгается в Украину”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New Yourk Post.
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“Мы готовим заголовки для многих сценариев, и один из этих заголовков был случайно опубликован сегодня около 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву) на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке”, — прокомментировал представитель Bloomberg News.
Пользователям, которые нажали на заголовок, который был доступен в то время, показало ошибкой.
Сообщник Bloomberg News добавил, что заголовок удалён, а причина его на сайте расследуется.
Добавим
Россия решила прекратить спутниковое и другое вещание телерадиокомпании Deutsche Welle.