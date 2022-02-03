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15 марта, 19:03 • 106048 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141705 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122462 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116051 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104308 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101196 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91888 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123403 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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“Ответили” за RT: в России прекращают вещание Deutsche Welle

“Ответили” за RT: в России прекращают вещание Deutsche Welle

Киев • УНН

 • 20743 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Россия решила прекратить спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle. Об этом сказано в распространенном в четверг заявлении МИД страны, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в рамках “ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала „RT DE“ российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер”, в частности РФ решила:

— закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании “Дойче Велле” в Российской Федерации;
— аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро “Дойче Велле”;
— прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании “Дойче Велле” на территории Российской Федерации;
— инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании “Дойче Велле” иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента;
— запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания “RT DE” и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Контекст

Комиссия по лицензированию и надзору — орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии — запретила вещание в стране телеканалу RT DE.

Федеральный медиарегулятор в среду, 2 февраля, объяснил это принятое накануне решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим “Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии”.

МИД РФ в среду пригрозил, что российские власти примут ответные меры в связи с решением Комиссии.

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