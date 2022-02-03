"Відповіли" за RT: у Росії припиняють мовлення Deutsche Welle
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Росія вирішила припинити супутникове та інше мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle. Про це сказано в поширеній у четвер заяві МЗС країни, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що в рамках "відповідних заходів у порядку реакції на недружні дії ФРН щодо заборони супутникового та іншого мовлення німецькомовного телеканалу „RT DE" російська сторона має на увазі реалізувати перший етап заходів", зокрема РФ вирішила:
— Закриття кореспондентського пункту німецької телерадіокомпанії "Дойче Велле" в Російській Федерації;
— анулювання акредитації всіх співробітників російського бюро "Дойче Велле";
— припинення супутникового та іншого мовлення телерадіокомпанії "Дойче Велле" на території Російської Федерації;
— ініціювання компетентними органами Російської Федерації процедури розгляду питання про визнання "Дойче Велле" іноземним засобом масової інформації, що виконують функції іноземного агента;
— запуск процесу формування переліку представників державних і громадських структур ФРН, причетних до обмеження мовлення "RT DE" та іншого надання тиску на російського медіаоператора, яким буде заборонений в'їзд на територію Російської Федерації.
Контекст
Комісія з ліцензування та нагляду — орган земельних регуляторів радіо - і телепрограм в Німеччині — заборонила мовлення в країні телеканалу RT DE.
Федеральний медіарегулятор у середу, 2 лютого, пояснив це прийняте напередодні рішення тим, що RT de не має ліцензії на трансляцію у ФРН, необхідну відповідно до чинного "Державного закону про модернізацію Положення про ЗМІ в Німеччині".
МЗС РФ в середу пригрозив, що російська влада буде вживати відповідних заходів у зв'язку з рішенням Комісії.