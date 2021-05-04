Bloomberg: Nissan продає свою частку в Daimler на суму 1,19 млрд євро

Що відомо

За його інформацією, тим самим Nissan приєднався до французького автовиробника Renault, який в березні продав свою частку в Daimler. Вартість угоди склала 1,14 млрд євро. Завдяки продажу своєї частини акцій в Daimler, як пише Bloomberg, Nissan намагається відновити прибутковість і переглянути свій портфель акцій після того, як арешт колишнього глави альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в 2018 році негативно позначився на фінансове становище компанії.

Що передувало

Гон, який має громадянство Франції, Бразилії та Лівану, був заарештований токійською прокуратурою 19 листопада 2018 року. Як стверджує слідство, він не задекларував належним чином свою винагороду в розмірі 9 млрд ієн (більше 80 млн доларів), отримане ним в якості голови ради директорів Nissan з 2010 по 2018 рік. Йому були пред'явлені і інші звинувачення у фінансових порушеннях. У квітні 2019 року Гона звільнили з в'язниці і відправили під домашній арешт під великий заставу.