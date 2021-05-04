Bloomberg: Nissan продает свою долю в Daimler на сумму 1,19 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Японский автоконцерн Nissan объявил о продаже принадлежащих ему акций немецкого производителя автомобилей Daimler на сумму около 1,19 млрд долларов с целью укрепления своего финансового положения. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.
Что известно
По его информации, тем самым Nissan присоединился к французскому автопроизводителю Renault, который в марте продал свою долю в Daimler. Стоимость сделки составила 11,4 млрд евро. Благодаря продаже своей части акций в Daimler, как пишет Bloomberg, Nissan пытается восстановить прибыльность и пересмотреть свой портфель акций после того, как арест бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона в 2018 году негативно сказался на финансовом положении компании.
Что предшествовало
Гон, который имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более 80 млн долларов), полученное им в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под большой залог.