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Bloomberg: Nissan продает свою долю в Daimler на сумму 1,19 млрд евро

Bloomberg: Nissan продает свою долю в Daimler на сумму 1,19 млрд евро

Киев  •  УНН

 • 13860 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Японский автоконцерн Nissan объявил о продаже принадлежащих ему акций немецкого производителя автомобилей Daimler на сумму около 1,19 млрд долларов с целью укрепления своего финансового положения. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.

Что известно

По его информации, тем самым Nissan присоединился к французскому автопроизводителю Renault, который в марте продал свою долю в Daimler. Стоимость сделки составила 11,4 млрд евро. Благодаря продаже своей части акций в Daimler, как пишет Bloomberg, Nissan пытается восстановить прибыльность и пересмотреть свой портфель акций после того, как арест бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона в 2018 году негативно сказался на финансовом положении компании.

Что предшествовало

Гон, который имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более 80 млн долларов), полученное им в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под большой залог.

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