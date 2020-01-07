Суд Токіо конфіскував внесену екскерівником Nissan заставу в розмірі майже 14 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Окружний суд Токіо у вівторок прийняв рішення конфіскувати заставу, яку за переміщення під домашній арешт вніс колишній керівник франко-японського автомобілебудівного альянсу Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, який втік з Японії. Про це повідомило агентство Kyodo, інформує УНН.
Зазначається, що сума застави становить 1,5 млрд ієн (понад 13,8 млн доларів).
В кінці 2019 року стало відомо, що Гон втік з Японії в Ліван. 31 грудня він підтвердив цю інформацію, звинувативши японське правосуддя в несправедливості й упередженості. На даний момент не відомо, яким чином Гон, що знаходився під домашнім арештом і наглядом поліції, зміг покинути Японію. Раніше агентство Kyodo повідомляло, що Гона нібито вивезли з провінційного японського аеропорту, а потім він був доставлений до Лівану з Туреччини на приватному літаку.
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Гон, який має громадянство Франції, Бразилії та Лівану, був заарештований токійській прокуратурою 19 листопада 2018 року. Як стверджує слідство, він не задекларував належним чином свою винагороду в 9 млрд ієн (понад 80 млн доларів) в якості голови ради директорів Nissan з 2010 по 2018 рік. Йому пред’явлені також інші звинувачення. У квітні минулого року Гона звільнили з в’язниці і відправили під домашній арешт під заставу.
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