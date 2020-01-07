Суд Токио конфисковал внесенный экс-руководителем Nissan залог в размере почти 14 млн долларов

Отмечается, что сумма залога составляет 1,5 млрд иен (более 13,8 млн долларов).

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент не известно, каким образом Гон, который находился под домашним арестом и наблюдением полиции, смог покинуть Японию. Ранее агентство Kyodo сообщало, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном самолете.

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Гон, который имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены и другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

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