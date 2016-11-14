Блокування двох пунктів пропуску на кордоні з ЄС триває на Закарпатті

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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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УЖГОРОД-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Станом на 21.00 14 листопада під′їзди до двох пунктів пропуску — “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною та “Солотвино” на кордоні з Румунією — залишаються заблокованими учасниками акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Цю інформацію УНН підтвердили у прес-службах ГУ НП у Закарпатській області та Чопського прикордонного загону.

Нагадаємо, що безстрокова акція протесту “пересічників”, які вимагають внести зміни до Митного кодексу щодо умов перебування в Україні авто з іноземною реєстрацією, почалася на Закарпатті вранці 12 листопада. Того ж дня Тячівською та Ужгородською місцевими прокуратурами було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 ККУ (блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків).

Завтра ж, 15 листопада, “пересічники” анонсували акцію протесту під стінами Верховної Ради України.

Як раніше повідомляв УНН, проблему “пересічки” пообіцяли вирішити на законодавчому рівні.

Українські Національні Новини

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