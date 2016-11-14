Блокировка двух пунктов пропуска на границе с ЕС продолжается на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на 21.00 14 ноября подъезды к двум пунктам пропуска - "Ужгород" на границе со Словакией и "Солотвино" на границе с Румынией - остаются заблокированными участниками акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Эту информацию УНН подтвердили в пресс-службах ГУ НП в Закарпатской области и Чопского пограничного отряда.
Напомним, что бессрочная акция протеста "пересичников", которые требуют внести изменения в Таможенный кодекс об условиях пребывания в Украине авто с иностранной регистрацией, началась на Закарпатье утром 12 ноября. В тот же день Тячевской и Ужгородской местными прокуратурами было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей или наступления иных тяжких последствий).
Завтра же, 15 ноября, "пересичники" анонсировали акцию протеста под стенами Верховной Рады Украины.
Как ранее сообщал УНН, проблему "пересички" пообещали решить на законодательном уровне .