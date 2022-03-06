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Близько двох десятків чоловіків до 60-ти років намагалися перетнути держкордон України минулої доби

Близько двох десятків чоловіків до 60-ти років намагалися перетнути держкордон України минулої доби

Київ • УНН

 • 188998 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. За минулу добу близько двох десятків чоловіків віком до 60-ти років намагалися перетнути держкордон України. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає УНН.

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“Лише за вчорашній день, за попередніми даними, затримано близько двох десятків чоловіків, які намагалися перетнути кордон, не маючи на це відповідного права. Тому ще раз хочу зазначити, що військовозобов'язані до 60 років, не мають права перетинати український кордон”, – сказав Денисенко.

Деталі

За даними Держприкордонслужби, у неділю вранці знову дещо збільшився потік громадян України, які виїжджають за кордон.

Додамо

Понад 66 тисяч чоловіків призивного віку повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від російського загарбника.

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