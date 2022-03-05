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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4401 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Уже понад 66 тисяч чоловіків повернулись з-за кордону захищати Україну - Резніков

Уже понад 66 тисяч чоловіків повернулись з-за кордону захищати Україну - Резніков

Київ • УНН

 • 130706 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Понад 66 тисяч чоловіків призивного віку повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від російського загарбника. Про це написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.

Цитата

“66 224. Саме стільки чоловіків наразі повернулися з-за кордону, аби захистити свою Країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад України! Українці, ми непереможні!” - написав він.

Раніше

Цього тижня у ДПСУ повідомляли, що до України, після відкритого вторгнення Росії, продовжують прибувати військовозобов’язані громадяни.

Доповнення

Резніков повідомив, що через зниження темпів наступу та спротив українців Росія змінює тактику. Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс.

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