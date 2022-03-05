Уже понад 66 тисяч чоловіків повернулись з-за кордону захищати Україну - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Понад 66 тисяч чоловіків призивного віку повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від російського загарбника. Про це написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.
Цитата
“66 224. Саме стільки чоловіків наразі повернулися з-за кордону, аби захистити свою Країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад України! Українці, ми непереможні!” - написав він.
Раніше
Цього тижня у ДПСУ повідомляли, що до України, після відкритого вторгнення Росії, продовжують прибувати військовозобов’язані громадяни.
Доповнення
Резніков повідомив, що через зниження темпів наступу та спротив українців Росія змінює тактику. Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс.