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З-за кордону продовжують прибувати військовозобов’язані українці: повернулося вже 40 тисяч

З-за кордону продовжують прибувати військовозобов’язані українці: повернулося вже 40 тисяч

Київ • УНН

 • 170391 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. До України, після відкритого вторгнення Росії, продовжують прибувати військовозобов’язані громадяни. Про це інформє пресентр Держприкордонслужби України, пише УНН.

Цитата

“Після відкритого вторгнення Росії лише через пункти пропуску у Львівській області з-за кордону в’їхало понад 50 тисяч громадян України. Серед них близько 80% (майже 40 тис) – це чоловіки, віком 18-60 років. Маємо все більше і більше охочих зустрічати "асвабадітєлєй", але не квітами”, - інформують у ДПСУ.

Додамо

Як писав УНН, результати останніх опитувань свідчать, що 80% громадян готові захищати цілісність України зі зброєю у руках.

Найвищий рівень готовності фіксують на заході та центрі, дещо нижчий рівень готовності – на півдні та сході. Але навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за батьківщину (на півдні – майже 80%, на сході – майже 60%).

У гендерному розрізі воювати зі зброєю за Україну готові 90% чоловіків та 70% жінок.

Українські Національні Новини

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