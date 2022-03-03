З-за кордону продовжують прибувати військовозобов’язані українці: повернулося вже 40 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. До України, після відкритого вторгнення Росії, продовжують прибувати військовозобов’язані громадяни. Про це інформє пресентр Держприкордонслужби України, пише УНН.
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“Після відкритого вторгнення Росії лише через пункти пропуску у Львівській області з-за кордону в’їхало понад 50 тисяч громадян України. Серед них близько 80% (майже 40 тис) – це чоловіки, віком 18-60 років. Маємо все більше і більше охочих зустрічати "асвабадітєлєй", але не квітами”, - інформують у ДПСУ.
Додамо
Як писав УНН, результати останніх опитувань свідчать, що 80% громадян готові захищати цілісність України зі зброєю у руках.
Найвищий рівень готовності фіксують на заході та центрі, дещо нижчий рівень готовності – на півдні та сході. Але навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за батьківщину (на півдні – майже 80%, на сході – майже 60%).
У гендерному розрізі воювати зі зброєю за Україну готові 90% чоловіків та 70% жінок.