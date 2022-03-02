Опитування: 80% українців готові захищати цілісність держави зі зброєю у руках
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Серед опитаних 80% громадян зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках. Про це відчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", пише УНН.
Цитата
“80% опитаних зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках. У порівнянні із довоєнними часами, цей показник значно зріс (у 2020 році – 59%)”, - свідчать результати опитування.
Деталі
Повідомляється, що найвищий рівень готовності спостерігається на Заході та у Центрі, дещо нижчий рівень готовності – на Півдні та Сході. Але навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину (на Півдні – майже 80%, на Сході – майже 60%).
У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок.
Довідка
Аудиторія опитування становить населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 1 березня 2022 року.