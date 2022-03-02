Опрос: 80% украинцев готовы защищать целостность государства с оружием в руках

Цитата

“80% опрошенных отметили, что готовы защищать целостность Украины с оружием в руках. По сравнению с довоенными временами, этот показатель значительно вырос (в 2020 году - 59%)”, - свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Сообщается, что самый высокий уровень готовности наблюдается на Западе и в Центре, несколько ниже уровень готовности - на Юге и Востоке. Но даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высокий уровень готовности воевать за Родину (на Юге - почти 80%, на Востоке - почти 60%).

В гендерном разрезе готовность воевать с оружием за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.

Справка

Аудитория составляет население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 1 марта 2022 года.