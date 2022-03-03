Из-за границы продолжают прибывать военнообязанные украинцы: вернулось уже 40 тысяч

Цитата

“После открытого вторжения России только через пункты пропуска во Львовской области из-за границы въехало более 50 тысяч граждан Украины. Среди них около 80% (почти 40 тыс.) - это мужчины в возрасте 18-60 лет. Имеем все больше и больше желающих встречать "освободители", но не цветами”, - информируют в ГПСУ.

Добавим

Как писал УНН, результаты последних опросов свидетельствуют, что 80% граждан готовы защищать целостность Украины с оружием в руках.

Самый высокий уровень готовности фиксируют на востоке и центре, несколько более низкий уровень готовности - на юге и востоке. Но даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высокий уровень готовности воевать за родину (на юге - почти 80%, на востоке - почти 60%).

В гендерном разрезе воевать с оружием за Украину готовы 90% мужчин и 70% женщин.