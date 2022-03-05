Уже более 66 тысяч мужчин вернулись из-за границы защищать Украину - Резников

Цитата

“66 224. Именно столько мужчин сейчас вернулись из-за границы, чтобы защитить свою Страну от орды. Это еще 12 боевых и мотивированных бригад Украины! Украинцы, мы непобедимы!" - написал он.

Ранее

На этой неделе в ГПСУ сообщали, что в Украину, после открытого вторжения России, продолжают прибывать военнообязанные граждане.

Дополнение

Резников сообщил, что из-за снижения темпов наступления и сопротивления украинцев Россия меняет тактику. Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс.