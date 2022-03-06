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Около двух десятков мужчин до 60-ти лет пытались пересечь госграницу Украины за прошедшие сутки

Около двух десятков мужчин до 60-ти лет пытались пересечь госграницу Украины за прошедшие сутки

Киев • УНН

 • 188995 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. За минувшие сутки около двух десятков мужчин в возрасте до 60-ти лет пытались пересечь госграницу Украины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает УНН.

Цитата

“Только за вчерашний день, по предварительным данным, задержаны около двух десятков мужчин, которые пытались пересечь границу, не имея на это соответствующего права. Поэтому еще раз хочу отметить, что военнообязанные до 60 лет, не имеют права пересекать украинскую границу”, - сказал Денисенко.

Детали

По данным Госпогранслужбы, в воскресенье утром снова немного увеличился поток граждан Украины, которые выезжают за границу.

Добавим

Более 66 тысяч мужчин призывного возраста вернулись из-за границы, чтобы защитить свою страну от российского захватчика.

Украинские Национальные Новости

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