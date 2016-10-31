Близько 50% української економіки знаходиться у тіні - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Майже половина економіки України знаходиться у тіні. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок, передає УНН.
"У тіні знаходиться сьогодні приблизно біля 50% всієї нашої економіки", - сказав він.
Прем’єр наголосив, що рішення про детінізацію повністю прораховане і направлене на підвищення рівня життя українців.
"У тіні сьогодні знаходиться певний ресурс, який має бути направлений на те, щоб платити людям і платити з цих коштів податки. Це буде означати, що ми зможемо забезпечити людині нормальну пенсію у майбутньому і сьогодні дати нормальну можливість жити хоча б на мінімальному рівні", - зауважив він.
Нагадаємо, В.Гройсман відповів прихильникам "затягування поясів" щодо "мінімалки".