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15 марта, 19:03 • 115663 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167959 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138794 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131184 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113323 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105791 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101676 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Около 50% украинской экономики находится в тени - Премьер

Около 50% украинской экономики находится в тени - Премьер

Киев • УНН

 • 8151 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Почти половина экономики Украины находится в тени. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, передает УНН.

"В тени находится сегодня примерно около 50% всей нашей экономики", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что решение о детенизации полностью просчитано и направлено на повышение уровня жизни украинцев.

"В тени сегодня находится определенный ресурс, который должен быть направлен на то, чтобы платить людям и платить с этих средств налоги. Это будет означать, что мы сможем обеспечить человеку нормальную пенсию в будущем и сегодня дать нормальную возможность жить хотя бы на минимальном уровне" , - отметил он.

Напомним, В.Гройсман ответил сторонникам "затягивания поясов" по "минималке".

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