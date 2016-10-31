Около 50% украинской экономики находится в тени - Премьер

"В тени находится сегодня примерно около 50% всей нашей экономики", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что решение о детенизации полностью просчитано и направлено на повышение уровня жизни украинцев.

"В тени сегодня находится определенный ресурс, который должен быть направлен на то, чтобы платить людям и платить с этих средств налоги. Это будет означать, что мы сможем обеспечить человеку нормальную пенсию в будущем и сегодня дать нормальную возможность жить хотя бы на минимальном уровне" , - отметил он.

Напомним, В.Гройсман ответил сторонникам "затягивания поясов" по "минималке".