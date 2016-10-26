Близько 300 правоохоронців забезпечуватимуть порядок під час матчів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Майже 300 столичних поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії забезпечуватимуть правопорядок під час проведення футбольних матчів “Динамо” — “Зоря” та “Десна” — “Дніпро”. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
Сьогодні, 26 жовтня, на НСК “Олімпійський” відбудеться футбольний матч “Динамо” — “Зоря” та на стадіоні “Оболонь-Арена” — “Десна” — “Дніпро”.
Посилені наряди поліції нестимуть службу на прилеглих до стадіонів територіях, зупинках громадського транспорту та у метрополітені.
Окрім цього співробітники патрульної поліції забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху транспорту та пішоходів на вулицях, наближених до проведення спортивного заходу.