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15 марта, 19:03 • 115660 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167949 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138786 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131178 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113320 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105791 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101676 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135773 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Около 300 правоохранителей будут обеспечивать порядок во время матчей в Киеве

Около 300 правоохранителей будут обеспечивать порядок во время матчей в Киеве

Киев • УНН

 • 6783 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Почти 300 столичных полицейских и военнослужащих Национальной гвардии будут обеспечивать правопорядок во время проведения футбольных матчей "Динамо" - "Заря" и "Десна" - "Днепр". Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Сегодня, 26 октября, на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч "Динамо" - "Заря" и на стадионе "Оболонь-Арена" - "Десна" - "Днепр".

Усиленные наряды полиции будут нести службу на прилегающей к стадиону территории, остановках общественного транспорта и в метрополитене.

Кроме этого сотрудники патрульной полиции будут обеспечивать безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на улицах, расположиных возле спортивного мероприятия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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