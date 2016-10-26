Около 300 правоохранителей будут обеспечивать порядок во время матчей в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Почти 300 столичных полицейских и военнослужащих Национальной гвардии будут обеспечивать правопорядок во время проведения футбольных матчей "Динамо" - "Заря" и "Десна" - "Днепр". Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Сегодня, 26 октября, на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч "Динамо" - "Заря" и на стадионе "Оболонь-Арена" - "Десна" - "Днепр".
Усиленные наряды полиции будут нести службу на прилегающей к стадиону территории, остановках общественного транспорта и в метрополитене.
Кроме этого сотрудники патрульной полиции будут обеспечивать безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на улицах, расположиных возле спортивного мероприятия.