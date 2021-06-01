Близько 100 пар близнюків вийшли на парад у Хмельницькому

Цитата

"... вже традиційний Парад близнюків! Унікальне явище! Сьогодні взяло участь близько 100 пар близнят!" - написав Симчишин.

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За словами міського голови, подарунок отримав батько трійні, яка народилася недавно.

Нагадаємо

Сьогодні в Україні та світі відзначають День захисту дітей.