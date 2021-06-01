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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Близько 100 пар близнюків вийшли на парад у Хмельницькому

Київ • УНН

 • 27171 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У Хмельницькому влаштували парад близнюків. Участь взяло близько 100 пар близнят. Про це у Facebook повідомив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин, передає УНН.

Близько 100 пар близнюків вийшли на парад у Хмельницькому

Цитата

"... вже традиційний Парад близнюків! Унікальне явище! Сьогодні взяло участь близько 100 пар близнят!" - написав Симчишин.

Додамо

За словами міського голови, подарунок отримав батько трійні, яка народилася недавно.

Нагадаємо

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