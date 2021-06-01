Около 100 пар близнецов вышли на парад в Хмельницком
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Хмельницком устроили парад близнецов. Участие приняли около 100 пар близнецов. Об этом в Facebook сообщил Хмельницкий городской голова Александр Симчишин, передает УНН.
Цитата
"... уже традиционный Парад близнецов! Уникальное явление! Сегодня приняло участие около 100 пар близнецов!" - написал Симчишин.
Добавим
По словам городского головы, подарок получил отец тройни, которая родилась недавно.
Напомним
Сегодня в Украине и мире отмечают День защиты детей.