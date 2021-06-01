1 червня: сьогодні День захисту дітей

Свята

Щороку, 1 червня, в Україні відзначається Міжнародний день захисту дітей. Вважається, що рішення про проведення такого свята було прийнято на сесії Міжнародної демократичної федерації жінок, яка проходила в Парижі у 1949 році. День захисту дітей було ініційовано, переймаючись долею дітей, які залишилися без батьків і даху над головою під час Другої Світової війни.

Вже наступного року 1 червня у понад 50 країнах відбулося святкування Міжнародного дня дітей. Відтоді свято стало масштабнішим і щорічним. Свято звертає увагу на проблеми дотримання прав і охорони здоров'я дитини, які досі є однією з найбільш актуальних проблем у багатьох країнах.

Міжнародний день захисту дітей має свій символ. Це прапор зеленого кольору, на якому зображена наша планета, довкола котрої розташовані дитячі фігурки різних рас і національностей.

Міжнародний Організація Об'єднаних Націй проголосила 1 червня Всесвітнім днем батьків, щоб оцінити всіх батьків у всіх куточках світу за їх самовіддану відданість дітям та їхню жертву на все життя задля виховання цих відносин".

У день захисту дітей святкується день малювання. Адже щирість, безпосередність, особлива енергетика та позитивні емоції, які наповнюють глядача на виставках можна порівняти хіба що з особистими враженнями дитинства.

Також сьогодні - Всесвітній день молока. Вшанувати молоко і занести його у реєстр святкових днів вперше у 2001-му році запропонувала Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО). Ініціативу підтримала більшість країн планети. Відтоді 1 червня вважається Всесвітнім днем молока. Мета свята – популяризація молока і молочних продуктів серед людей, а також інформування населення про діяльність, пов'язану з молоком і молочним виробництвом.

Релігійне свято

Православна церква 1 червня вшановує пам'ять преподобного Івана Углицького. У народі день називають Іван Довгий. За традицією 1 червня печуть пироги і роздають їх.

Ще до першого дня літа намагалися закінчити посадку цвітної капусти, квасолі, гарбуза.

1 червня іменини відзначають: Анастасія, Роман, Олександр, Артем, Віталій, Назар, Анна, Дмитро.