1 июня: сегодня День защиты детей

Праздники

Ежегодно, 1 июня, в Украине отмечается Международный день защиты детей. Считается, что решение о проведении такого праздника было принято на сессии Международной демократической федерации женщин, которая проходила в Париже в 1949 году. День защиты детей было инициировано, заботясь судьбой детей, оставшихся без родителей и крова во время Второй Мировой войны.

Уже в следующем году 1 июня во более чем 50 странах состоялось празднование Международного дня детей. С тех пор праздник стал масштабным и ежегодным. Праздник обращает внимание на проблемы соблюдения прав и охраны здоровья, которые до сих пор является одной из наиболее актуальных проблем во многих странах.

Международный день защиты детей имеет свой символ. Это флаг зеленого цвета, на котором изображена наша планета, вокруг которой расположены детские фигурки различных рас и национальностей.

Международный Организация Объединенных Наций провозгласила 1 июня Всемирным днем родителей, чтобы оценить всех родителей во всех уголках мира с их самоотверженный преданность детям и их жертву на всю жизнь для воспитания этих отношений ".

В день защиты детей отмечается день рисования. Ведь искренность, непосредственность, особая энергетика и положительные эмоции, которые наполняют зрителя на выставках можно сравнить разве что с личными впечатлениями детства.

Также сегодня - Всемирный день молока. Почтить молоко и занести его в реестр праздничных дней впервые в 2001 году предложила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Инициативу поддержало большинство стран планеты. С тех пор 1 июня считается Всемирным днем молока. Цель праздника - популяризация молока и молочных продуктов среди людей, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.

Религиозный праздник

Православная церковь 1 июня чтит память преподобного Иоанна Угличского. В народе день называют Иван Довгий. По традиции 1 июня пекут пироги и раздают их.

Еще до первого дня лета пытались закончить посадку цветной капусты, фасоли, тыквы.

1 июня именины отмечают: Анастасия, Роман, Александр, Артем, Виталий, Назар, Анна, Дмитрий.