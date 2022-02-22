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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Блінкен заявив, що зараз немає сенсу проводити з Лавровим зустріч, яка була запланована на 24 лютого

Блінкен заявив, що зараз немає сенсу проводити з Лавровим зустріч, яка була запланована на 24 лютого

Київ • УНН

 • 158666 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що зараз немає сенсу проводити з Лавровим зустріч, яка була запланована на 24 лютого. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Цитата

"Нове вторгнення Росії до України, яке ми зараз бачимо, чітко означає, що ідея проведення зустрічі цього тижня з Лавровим вже не працює. Вони відкинули дипломатію... Москва має показати своє серйозне ставлення. І як ми говорили, в контексті російського вторгнення, ми не проводиом цю зустріч", - заявив Ентоні Блінкен під час пресс-конференції з головою МЗСУ Дмитром Кулебою у Вашингтоні.

Також Блінкен додав, що інші країни-партнери підтримали США, що в зустрічі вже немає потреби.

Українські Національні Новини

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