Блінкен заявив, що зараз немає сенсу проводити з Лавровим зустріч, яка була запланована на 24 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що зараз немає сенсу проводити з Лавровим зустріч, яка була запланована на 24 лютого. Про це повідомляє кореспондент УНН.
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"Нове вторгнення Росії до України, яке ми зараз бачимо, чітко означає, що ідея проведення зустрічі цього тижня з Лавровим вже не працює. Вони відкинули дипломатію... Москва має показати своє серйозне ставлення. І як ми говорили, в контексті російського вторгнення, ми не проводиом цю зустріч", - заявив Ентоні Блінкен під час пресс-конференції з головою МЗСУ Дмитром Кулебою у Вашингтоні.
Також Блінкен додав, що інші країни-партнери підтримали США, що в зустрічі вже немає потреби.