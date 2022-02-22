Блинкен заявил, что сейчас нет смысла проводить с Лавровым встречу, которая была запланирована на 24 февраля

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"Новое вторжение России в Украину, которое мы сейчас видим, четко означает, что идея проведения встречи на этой неделе с Лавровым уже не работает. Они отвергли дипломатию.... Москва должна показать свое серьезное отношение. И как мы говорили, в контексте российского вторжения мы не проводиом эту встречу", - заявил Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой МИДА Украины Дмитрием Кулебою в Вашингтоне.

Также Блинкен добавил, что другие страны-партнеры поддержали США, что во встрече уже нет нужды.