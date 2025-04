Держсекретар США Блінкен прибув до Ізраїлю: проситиме робити "гуманітарні паузи" в обстрілів

Деталі

Як повідомляється, в Ізраїлі Блінкен зустрінеться з низкою високопоставлених чиновників. А потім вирушить на саміт арабських країн до Йорданії, де він «домагатиметься створення пауз в бойових діях».

Доповнення

Як зазначає Reuters, виїжджаючи з Вашингтона на Близький Схід, Блінкен заявив, що обговорить конкретні кроки щодо мінімізації шкоди цивільному населенню Гази. Водночас Білий дім заявив, що будь-які перерви в бойових діях мають бути тимчасовими і локальними, і підкреслив, що вони не завадять Ізраїлю захищати себе.

"Ми намагаємося вивчити ідею такої кількості пауз, яка може знадобитися для продовження доставляння допомоги і безпечного виведення людей, включно із заручниками", - заявив журналістам представник служби національної безпеки США Джон Кірбі.

Returned to Israel for meetings with @IsraeliPM Netanyahu, President @Isaac_Herzog, and other government leaders. Will discuss Israel’s right to defend itself and our work to get humanitarian assistance to civilians in Gaza. pic.twitter.com/2SHzgEhT4w

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 3, 2023

