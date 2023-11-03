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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Израиль: будет просить делать "гуманитарные паузы" в обстрелах

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль с третьим визитом с момента начала нападения ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Израиль: будет просить делать "гуманитарные паузы" в обстрелах

Детали

Как сообщается, в Израиле Блинкен встретится с рядом высокопоставленных чиновников. А затем отправится на саммит арабских стран в Иорданию, где он «будет добиваться создания пауз в боевых действиях».

Дополнение

Как отмечает Reuters, выезжая из Вашингтона на Ближний Восток, Блинкен заявил, что обсудит конкретные шаги по минимизации ущерба гражданскому населению Газы. В то же время Белый дом заявил, что любые перерывы в боевых действиях должны быть временными и локальными, и подчеркнул, что они не помешают Израилю защищать себя.

"Мы пытаемся изучить идею такого количества пауз, которое может потребоваться для продолжения доставки помощи и безопасного вывода людей, включая заложников", - заявил журналистам представитель службы национальной безопасности США Джон Кирби.

Returned to Israel for meetings with @IsraeliPM Netanyahu, President @Isaac_Herzog, and other government leaders. Will discuss Israel’s right to defend itself and our work to get humanitarian assistance to civilians in Gaza. pic.twitter.com/2SHzgEhT4w

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 3, 2023

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