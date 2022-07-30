Блінкен під час розмови з Лавровим змушував звільнити полонених американців та підтримувати угоду щодо експорту зерна

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Учора ввечері відбулася перша, за період російського вторгнення в Україну, телефонна розмова між Ентоні Блінкеном та Сергієм Лавровим, де США вимагали звільнити затриману зірку WNBA Брітні Ґрайнера і колишнього морського піхотинця Пола Велана.

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«Я тиснув на Кремль, щоб той прийняв суттєву пропозицію, яку ми висунули щодо звільнення Пола Велана та Брітні Ґрайнера. Я також підкреслюю, що світ очікує, щоб Росія виконала свої зобов’язання за угодою, яка була досягнута з Україною, Туреччиною та ООН щодо поставок зерна з України», – сказав Блінкен.

Блінкен також сказав, що попередив Лаврова про додаткові санкції, якщо Росія анексує ще більше територій України.

Нагадаємо

Кулеба обговорив з Блінкеном подальше економічне і військове зміцнення України.