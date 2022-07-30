Блинкен во время разговора с Лавровым заставлял освободить пленных американцев и поддерживать соглашение по экспорту зерна.

Детали

Вчера вечером состоялся первый, за период российского вторжения в Украину, телефонный разговор между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым, где США требовали освободить задержанную звезду WNBA Бритни Грайнера и бывшего морского пехотинца Пола Велана.

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«Я давил на Кремль, чтобы тот принял существенное предложение, которое мы выдвинули по поводу освобождения Пола Велана и Бритни Грайнера. Я также подчеркиваю, что мир ожидает, чтобы Россия выполнила свои обязательства по соглашению, которое было достигнуто с Украиной, Турцией и ООН по поставкам зерна из Украины», – сказал Блинкен.

Блинкен также сказал, что предупредил Лаврова о дополнительных санкциях, если Россия аннексирует еще больше территорий Украины.

Напомним

Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшее экономическое и военное укрепление Украины.