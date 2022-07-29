Кулеба обговорив з Блінкеном подальше економічне і військове зміцнення України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном подальше економічне і військове зміцнення України. Про це міністр повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
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"Я розмовляв з Блінкеном, який повідомив мені про підсумки його розмови з міністром закордонних справ Росії. Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному відношенні", - написав Кулеба.
Міністр додав, що в розмові чиновники зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення провалитися.
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