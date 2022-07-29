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Кулеба обговорив з Блінкеном подальше економічне і військове зміцнення України

Кулеба обговорив з Блінкеном подальше економічне і військове зміцнення України

Київ • УНН

 • 160525 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном подальше економічне і військове зміцнення України. Про це міністр повідомив у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

"Я розмовляв з Блінкеном, який повідомив мені про підсумки його розмови з міністром закордонних справ Росії. Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному відношенні", - написав Кулеба.

Міністр додав, що в розмові чиновники зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення провалитися.

Нагадаємо

Кулеба закликав ООН відвідати колонію в Оленівці для встановлення всіх фактів скоєного злочину рф.

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