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Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшее экономическое и военное укрепление Украины

Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшее экономическое и военное укрепление Украины

Киев • УНН

 • 160519 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном дальнейшее экономическое и военное укрепление Украины. Об этом министр сообщил в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

"Я разговаривал с Блинкеном, который сообщил мне об итогах его разговора с министром иностранных дел России. Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом отношении", – написал Кулеба.

Министр добавил, что в разговоре чиновники сосредоточились на следующих практических шагах, позволяющих Украине заставить российское вторжение провалиться.

Напомним

Кулеба призвал ООН посетить колонию в Оленовке для установления всех фактов совершенного преступления РФ.

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