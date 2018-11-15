"Бла бла бла": в ухвалі суду журналісти знайшли нестандартний вислів

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. В тексті ухвали Селидівського міського суду Донецької області замість передачі прямої мови учасників судового засідання, зафіксований вислів “бла бла бла”, відповідний документ знаходиться на сайті судових рішень, передає УНН.

Так, Селидівський міський суд виніс ухвалу у справі про кримінальне правопорушення. В частині документа, де повинен бути опис заяв сторін – учасників засідання, а саме – подача клопотань, аргументи тощо, написана лише коротка фраза “Сторони – бла бла бла”, що означає, що суд узагальнив виступи в сторін в суді до вислову “бла бла бла”.

Далі за текстом документа вказано наступне : “Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, розглянувши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_9 підлягає задоволенню із наступних підстав".

До слова, ухвалою суду, з висловом "бла бла бла" підозрюваного у скоєнні кримінально правопорушення звільнили від відповідальності, а кримінальне провадження закрили.



Як повідомляв УНН, військова прокуратура передала в суд справу проти високопосадовця армії РФ

Нагадаємо, росіянина судитимуть заочно за відключення українських телеканалів на Донбасі.

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