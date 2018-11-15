"Бла бла бла": в ухвалі суду журналісти знайшли нестандартний вислів

Так, Селидівський міський суд виніс ухвалу у справі про кримінальне правопорушення. В частині документа, де повинен бути опис заяв сторін – учасників засідання, а саме – подача клопотань, аргументи тощо, написана лише коротка фраза “Сторони – бла бла бла”, що означає, що суд узагальнив виступи в сторін в суді до вислову “бла бла бла”.



Далі за текстом документа вказано наступне : “Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, розглянувши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_9 підлягає задоволенню із наступних підстав".



До слова, ухвалою суду, з висловом "бла бла бла" підозрюваного у скоєнні кримінально правопорушення звільнили від відповідальності, а кримінальне провадження закрили.







Як повідомляв УНН, військова прокуратура передала в суд справу проти високопосадовця армії РФ.



Нагадаємо, росіянина судитимуть заочно за відключення українських телеканалів на Донбасі.