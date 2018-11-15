"Бла бла бла": в постановлении суда журналисты нашли нестандартное выражение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В тексте постановления Селидовского городского суда Донецкой области вместо передачи прямой речи участников судебного заседания, зафиксировано выражение "бла бла бла", соответствующий документ находится на сайте судебных решений, передает УНН.
Так, Селидовский городской суд вынес решение по делу об уголовном правонарушении. В части документа, где должен быть описание заявлений сторон - участников заседания, а именно - подача ходатайств, аргументы и т.п., написанная только короткая фраза "Стороны - бла бла бла", что означает, что суд обобщил выступления у сторон в суде к высказыванию "бла бла бла".
Далее по тексту документа указано следующее: "Суд, выслушав мнение участников судебного разбирательства, рассмотрев материалы уголовного производства, приходит к выводу, что ходатайство защитника об освобождении от уголовной ответственности ЛИЦО_9 подлежит удовлетворению по следующим основаниям".
К слову, постановлением суда, с выражением "бла бла бла" подозреваемого в совершении уголовно правонарушения освободили от ответственности, а уголовное производство закрыли.
Как сообщал УНН, военная прокуратура передала в суд дело против чиновника армии РФ.
Напомним, россиянина будут судить заочно за отключение украинских телеканалов на Донбассе.