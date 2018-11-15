"Бла бла бла": в постановлении суда журналисты нашли нестандартное выражение

Так, Селидовский городской суд вынес решение по делу об уголовном правонарушении. В части документа, где должен быть описание заявлений сторон - участников заседания, а именно - подача ходатайств, аргументы и т.п., написанная только короткая фраза "Стороны - бла бла бла", что означает, что суд обобщил выступления у сторон в суде к высказыванию "бла бла бла".



Далее по тексту документа указано следующее: "Суд, выслушав мнение участников судебного разбирательства, рассмотрев материалы уголовного производства, приходит к выводу, что ходатайство защитника об освобождении от уголовной ответственности ЛИЦО_9 подлежит удовлетворению по следующим основаниям".



К слову, постановлением суда, с выражением "бла бла бла" подозреваемого в совершении уголовно правонарушения освободили от ответственности, а уголовное производство закрыли.







Как сообщал УНН, военная прокуратура передала в суд дело против чиновника армии РФ.



Напомним, россиянина будут судить заочно за отключение украинских телеканалов на Донбассе.