Росіянина судитимуть заочно за відключення українських телеканалів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві заочно судитимуть громадянина Російської Федерації, який відключив на окупованому Донбасі українські телерадіомовні канали, замінивши їх російськими. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2018 задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно громадянина Російської Федерації, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації) та на цей час перебуває у розшуку”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-службі, Генпрокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні.
Досудовим слідством установлено, що громадянин Російської Федерації брав активну участь у діяльності терористичної організації “ДНР”, зокрема, будучи членом “комитета по телевидению и радиовещанию ДНР” організував подавлення українських телерадіоканалів та переналаштування телекомунікаційного обладнання, що призвело до відключення українських телевізійних та радіомовних каналів на тимчасово непідконтрольній території України та налагодження трансляції телерадіоканалів сепаратистів та РФ.
“Санкції інкримінованих підозрюваному статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої”, — зазначили у Генпрокуратурі.
Як повідомляв УНН, у 2014 році у Донецьку відключили всі українські канали.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Чернівців засудив учасницю терористичної організації “ДНР” до десяти років позбавлення волі заочно.