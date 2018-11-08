Українку засудили до 10 років за вербовку бойовиків до батальйону "Восток"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Чернівців засудив учасницю терористичної організації "ДНР" до десяти років позбавлення волі заочно. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Суд визнав зловмисницю винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення судового вироку до виконання. Зловмисницю оголошено у розшук", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у СБУ, оперативники спецслужби встановили, що жителька одного з населених пунктів Донецької області у 2016 році приєдналася до лав незаконних збройних формувань. Зловмисниця виконувала завдання із вербування та комплектування особового складу терористичного угруповання "Восток".
Нагадаємо, правоохоронці передали до суду 225 обвинувальних актів за участь осіб у терористичних організаціях "ЛНР/ДНР", які були затримані на пунктах пропуску на Донбасі.