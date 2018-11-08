Украинку приговорили к 10 годам за вербовку боевиков в батальон "Восток"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Черновцов приговорил участницу террористической организации "ДНР" к десяти годам лишения свободы заочно. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Злоумышленница объявлена в розыск", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, оперативники спецслужбы установили, что жительница одного из населенных пунктов Донецкой области в 2016 году присоединилась к рядам незаконных вооруженных формирований. Злоумышленница выполняла задачи по вербовке и комплектованию личного состава террористической группировки "Восток".
Напомним, правоохранители передали в суд 225 обвинительных актов за участие лиц в террористических организациях "ЛНР/ДНР", которые были задержаны на пунктах пропуска на Донбассе.