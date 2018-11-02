Правоохоронці направили до суду 225 справ за причетність до "ЛНР/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці передали до суду 225 обвинувальних актів за участь осіб у терористичних організацій "ЛНР/ДНР", які були затримані на пунктах пропуску на Донбасі. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час оперативної наради у ГПУ, передає УНН.
“До суду направлено 225 обвинувальних актів. Це фактично і є основним масивом протидії тероризму. Це не припустимо”, — наголосив він.
Також він зазначив, що угода зі слідством обвинуваченого за участь в “ЛНР/ДНР” має бути лише у виняткових випадках.
Усього, за словами Генпрокурора, між слідством і обвинуваченим в участі у цих терористичних організаціях укладено “кілька десятків угод”.
Водночас, додав він, є інші випадки, де за такі самі дії обвинуваченого засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
“Практика має бути єдина. І це вимога, в першу чергу, до прокуратури Луганської і Донецької області. З моєї точки зору, угода має бути у виняткових випадках, коли СБУ отримує надзвичайно цінну інформацію або покази. Якщо йдеться про тероризм — інших варіантів угод не приймаю. І прошу на цьому дискусію навіть не починати”, — наголосив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, бойовика "ЛНР" заочно засудили до 13 років тюремного ув'язнення.