Правоохоронці направили до суду 225 справ за причетність до "ЛНР/ДНР"

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці передали до суду 225 обвинувальних актів за участь осіб у терористичних організацій "ЛНР/ДНР", які були затримані на пунктах пропуску на Донбасі. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час оперативної наради у ГПУ, передає УНН.