Правоохранители направили в суд 225 дел за причастность к "ЛНР/ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители передали в суд 225 обвинительных актов за участие лиц в террористических организаций "ЛНР/ДНР", которые были задержаны на пунктах пропуска на Донбассе. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время оперативного совещания в ГПУ, передает УНН.
"В суд направлено 225 обвинительных актов. Это фактически и является основным массивом противодействия терроризму. Это недопустимо", - подчеркнул он.
Также он отметил, что соглашение со следствием обвиняемого за участие в "ЛНР/ДНР" должен быть только в исключительных случаях.
Всего, по словам Генпрокурора, между следствием и обвиняемым в участии в этих террористических организациях было заключено "несколько десятков соглашений".
В то же время, добавил он, есть другие случаи, где за такие же действия обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
"Практика должна быть единая. И это требование, в первую очередь, к прокуратурам Луганской и Донецкой области. С моей точки зрения, соглашение должно быть в исключительных случаях, когда СБУ получает чрезвычайно ценную информацию или свидетельствования. Если речь идет о терроризме - других вариантов договоренностей не принимаю. И прошу это дискуссию даже не начинать", - отметил Луценко.
Как сообщал УНН, боевика "ЛНР" заочно приговорили к 13 годам тюремного заключения.