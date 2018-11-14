Россиянина будут судить заочно за отключение украинских телеканалов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве заочно будут судить гражданина Российской Федерации, который отключил на оккупированном Донбассе украинские телерадиовещательные каналы, заменив их российскими. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"Постановлением Шевченковского районного суда г. Киева от 22.11.2018 удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, об осуществлении специального досудебного расследования в отношении гражданина Российской Федерации, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации) и в настоящее время находится в розыске", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Генпрокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве.
Досудебным следствием установлено, что гражданин Российской Федерации принимал активное участие в деятельности террористической организации "ДНР", в частности, будучи членом "комитета по телевидению и радиовещанию ДНР" организовал подавление украинских телерадиоканалов и перенастройку телекоммуникационного оборудования, что привело к отключению украинских телевизионных и радиовещательных каналов на временно неподконтрольной территории Украины и настройке трансляции телерадиоканалов сепаратистов и РФ.
"Санкции инкриминируемые подозреваемому статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - отметили в Генпрокуратуре.
Как сообщал УНН, в 2014 году в Донецке отключили все украинские каналы.
Напомним, Шевченковский районный суд Черновцов приговорил участника террористической организации "ДНР" к десяти годам лишения свободы заочно.